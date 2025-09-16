بحوزتهم "درون" وأجهزة لجذب الطيور ..ضبط 7 مخالفين لممارستهم الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك سلمان الملكية من القبض على (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين البنغلادشية و الباكستانية وهم فوزي عائش الفهيقي، وخالد مناور الرشيدي، والحميدي عبدالله الرشيدي، ومحمد طليحان العنزي، وموسى مناور الرشيدي، والمقير حسبن باتواري، وإعجاز علي قاسم، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (4) بنادق شوزن و(4) بنادق هوائية و(2,800) ذخيرة متنوعة، و(1530) طيرًا نافقًا متنوعًا، و(8) شباك صيد، و(3) أجهزة جذب الطيور، وطائرة دون طيار (درون) دون ترخيص، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.