بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. ‏NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة

احتفت شركة NHC بتخريج 500 متدرب ومتدربة من الدفعة الخامسة لبرنامج واعد لتطوير حديثي التخرج، أحد برامجها الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل باحترافية عالية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد بن صالح البطي.
وجاءت هذه الدفعة امتدادًا لمسيرة البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهد برنامج واعد تدرجًا تصاعديًا في أعداد المتدربين، بدءًا من 30 متدربًا في عام 2021، وصولًا إلى 500 متدرب في عام 2025، في تأكيد على التزام NHC بتأهيل الجيل القادم من الكوادر السعودية وفق رؤية طويلة المدى
ويستهدف البرنامج تدريب حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، عبر تجربة تدريبية عملية داخل بيئات العمل الفعلية في NHC وشركاتها التابعة، في مسارات متعددة منها، المسار الهندسي، مسار العمارة، مسار الأعمال، المسار الرقمي، المسار التجاري، المسار المالي، والمسار القانوني والمراجعة الداخلية، وفق خطة تتيح للمتدربين التعلم التطبيقي، والعمل الجماعي، واكتساب المهارات المهنية والسلوكية، بما يلبي احتياجات قطاع التطوير العقاري وسوق العمل السعودي.
كما يأتي تخريج هذه الدفعة ضمن إطار تكاملي يهدف إلى تمكين المتدربين من الانخراط المباشر في سوق العمل بقطاع التطوير العقاري ومنظومة NHC، حيث تم إعداد وتأهيل الخريجين ليكونوا جاهزين للتوظيف في مشاريع التطوير العقاري المختلفة، مع إتاحة فرص توظيف لهم لدى أكثر من 20 مطورًا عقاريًا وشركات وموردين في منظومة القطاع، بما يعزز الربط بين مخرجات البرنامج واحتياجات السوق، ويدعم بناء منظومة مستدامة للكفاءات الوطنية في قطاع التطوير العقاري
وخلال فترة التدريب، قدّم البرنامج أكثر من 65 دورة تدريبية بإجمالي 46,800 ساعة تدريبية، شملت برامج عامة وتخصصية، إلى جانب تنفيذ "ديزايناثون واعد"، الذي نتج عنه 53 مشروعًا ابتكاريًا عالجت تحديات واقعية في خمسة محاور رئيسة شملت التحول الرقمي، التواصل والمشاركة المجتمعية، الاستدامة، الهندسة، والبنية التحتية والابتكار العمراني، إضافةً إلى تنظيم 72 ورشة عمل داعمة لمشاريع الابتكار، حيث كرمت NHC الفرق الفائزة خلال حفل اختتام البرنامج، كما شهد الحفل تكريم عدة شركاء للبرنامج، تقديرًا لمساهمتهم في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية داخل القطاع العقاري
يذكر أن شركة NHC قدمت لمتدربي برنامج واعد حزمة من المزايا التنافسية، شملت مكافآت شهرية مجزية، تأمينًا طبيًا، ومكافأة تخرج للمجتازين بنجاح، إلى جانب فرص اكتساب خبرات عملية نوعية والعمل مع خبرات عالية المستوى، بما يسهم في دعم سوق العمل السعودي، وإثراء صناعة التطوير العقاري، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.