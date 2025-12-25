بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. ‏NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة

وخلال فترة التدريب، قدّم البرنامج أكثر من 65 دورة تدريبية بإجمالي 46,800 ساعة تدريبية، شملت برامج عامة وتخصصية، إلى جانب تنفيذ "ديزايناثون واعد"، الذي نتج عنه 53 مشروعًا ابتكاريًا عالجت تحديات واقعية في خمسة محاور رئيسة شملت التحول الرقمي، التواصل والمشاركة المجتمعية، الاستدامة، الهندسة، والبنية التحتية والابتكار العمراني، إضافةً إلى تنظيم 72 ورشة عمل داعمة لمشاريع الابتكار، حيث كرمت NHC الفرق الفائزة خلال حفل اختتام البرنامج، كما شهد الحفل تكريم عدة شركاء للبرنامج، تقديرًا لمساهمتهم في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية داخل القطاع العقاري