الأول هذا العام.. فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: ستشهد سماء مكة المكرمة اليوم الأحد 28 مايو 2023، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا (9:18 ص بتوقيت غرينتش)؛ وهو التعامد الأول للشمس هذا العام.
وأضاف: الشمس عند لحظة التعامد ستكون في أقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا، وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا؛ بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.
وتابع: ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان؛ فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
وأردف: لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا، كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة؛ ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وقال: تعتبر ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، وعليه فالاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكل القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.
وأضاف: ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة؛ وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفيْ سنة، وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.