فيديو.. مفتي أذربيجان: المملكة تبذل جهودًا كبيرة لخدمة الإسلام وآخرون يستغلونه لأهداف سياسية
تَوجه فضيلة الشيخ "شيخ الإسلام الله شكر باشازادة" مفتي أذربيجان، بالتهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن انبهاره خلال 50 سنة من زياراته للمملكة، بالتطور الكبير الذي تشهده في كل المجالات، وخاصة الأعمال الجليلة التي قامت بها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، في الحرمين الشريفين من توسيع للمنشآت، والتطور الهائل في الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.
وعن الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في سبيل نشر الإسلام الحقيقي، دين الاعتدال والوسطية والتسامح؛ أشار المفتي إلى الخطوات الكبيرة التي تخطوها المملكة في هذا المجال منذ سنوات عديدة، عبر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حامدًا الله على ما تبذله من جهود في خدمة الإسلام لأجل الإسلام لا من أجل مآرب أخرى، سواء في العالم الإسلامي أو مع الديانات الأخرى حول العالم؛ محذرًا من أن بعض الزعماء السياسيين حول العالم يستغلون الدين والمشاعر الدينية لتحقيق أهدافهم السياسية.
ونوّه بالأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الصدد، مذكّرًا بمؤتمر زعماء الأديان السماوية الذي عُقد بدعوة من المملكة في كازاخستان العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمَعه مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، في زيارة يقوم بها للمملكة تلبية لدعوة كريمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ يبحث خلالها سبل التعاون وتوطيد العلاقات؛ لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب العالم الإسلامي برمته.