فيديو.. مفتي أذربيجان: المملكة تبذل جهودًا كبيرة لخدمة الإسلام وآخرون يستغلونه لأهداف سياسية

وعن الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في سبيل نشر الإسلام الحقيقي، دين الاعتدال والوسطية والتسامح؛ أشار المفتي إلى الخطوات الكبيرة التي تخطوها المملكة في هذا المجال منذ سنوات عديدة، عبر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حامدًا الله على ما تبذله من جهود في خدمة الإسلام لأجل الإسلام لا من أجل مآرب أخرى، سواء في العالم الإسلامي أو مع الديانات الأخرى حول العالم؛ محذرًا من أن بعض الزعماء السياسيين حول العالم يستغلون الدين والمشاعر الدينية لتحقيق أهدافهم السياسية.