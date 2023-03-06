مبادرة "مستقبل الاستثمار" تُنهي التحضيرات لتنظيم قمة الأولوية العالمية

من جانبه، قال عمدة ميامي فرانسيس سواريز: "لم يتحرك عالمنا بالسرعة التي يتحرك بها اليوم، ولا تعمل التكنولوجيا إلا على تسريع هذه العملية. لتحقيق الازدهار في العصر الجديد لاقتصادنا، يجب أن نجتمع معًا ونناقش أكثر ما لدينا من تحديات ملحة، وهذا هو السبب في أننا فخورون باستضافة نسخة هذا العام من قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ميامي؛ حيث ستجمع أصحاب العقول المتميزة والذين يشاركون ويستعرضون تصوراتهم وأفكارهم حول كيفية إطلاق العنان لإمكاناتنا في بيئة دائمة الاضطراب".