يوم كل أسبوع.. ابتدائية بضباء تتحدث الإنجليزية لتعزيز التحصيل اللغوي لدى الطالبات

تنفذ المدرسة الابتدائية السادسة بضباء، مبادرة تعليمية نوعية لتنمية الطاقة الإبداعية للتحصيل اللغوي في اللغة الإنجليزية، بعنوان "دعونا نتحدث الإنجليزية بمدرستنا"، "Let’s speak English in our school".
وعن آلية المبادرة فهي تقوم على تحدث منسوبات المدرسة باللغة الإنجليزية يومًا واحدًا في الأسبوع خارج غرفة الصف الدراسي تحت إشراف فريق تطوعي مساند يتقن اللغة الإنجليزية.
وتهدف المبادرة -بحسب مديرة المدرسة "بسمة الغبان"- إلى تنمية مهارات الطالبات في التحدث باللغة الإنجليزية واستخدامها في التعبير عن النفس في مختلف المواقف الحياتية، كذلك لتعزيز التحصيل اللغوي لدى الطالبات، وتطوير مهارة القراءة وما يرتبط بها من مهارات أخرى، كالتحدث والكتابة، وتبادلها في التحدث مع الغير بطلاقة ودون خوف.
وشكّلت المشرفة على المبادرة المعلمة عيدة البلوي فريقًا تطوعيًّا مساندًا من الطالبات المتفوقات في اللغة؛ للتحدث والتواصل مع بقية زملائهم داخل وخارج المدرسة وتقديـم حزمـة متكاملـة مـن البرامـج التدريبيـة والـورش واللقـاءات الداعمة للمبادرة.
وتُطَبَّق المبادرة على مدى فصل دراسي كامل مع تطويرها بفتح مجالات أوسـع للتطبيـق تتنـوع باللقاءات الصحفيـة والزيـارات الميدانيـة التطبيقيـة كزيـارة المستشفيات والمتاحف وغيرها.