يوم كل أسبوع.. ابتدائية بضباء تتحدث الإنجليزية لتعزيز التحصيل اللغوي لدى الطالبات

وتهدف المبادرة -بحسب مديرة المدرسة "بسمة الغبان"- إلى تنمية مهارات الطالبات في التحدث باللغة الإنجليزية واستخدامها في التعبير عن النفس في مختلف المواقف الحياتية، كذلك لتعزيز التحصيل اللغوي لدى الطالبات، وتطوير مهارة القراءة وما يرتبط بها من مهارات أخرى، كالتحدث والكتابة، وتبادلها في التحدث مع الغير بطلاقة ودون خوف.