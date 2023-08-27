أجراها فريق طبي مختصّ.. إنهاء معاناة مصابة بكسور مفتّتة في عظمة القصبة في الرس

وأفاد بأن الفريق المعالج بعد معاينة نتائج الأشعة قرّر القيام بتدخل طبي مباشر، وإجراء عملية جراحية لقدم المريضة؛ حيث تم تجهيز غرفة العمليات، والكادرين الطبي والفني من كافة الأقسام المشاركة في العملية، وتحضير المريضة لإجراء جراحة عاجلة استغرقت 90 دقيقة، تكلّلت بالنجاح، تم فيها تثبيت الكسور بواسطة شريحتين معدنيتين، و١٤ مسمارًا طبيًّا خاصًّا، لتنتهي بذلك مضاعفات الإصابة التي تعرّضت لها، وتدخل مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي.