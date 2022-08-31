بضربات استباقية مباغتة.. رجال "المكافحة" يتصدون لمحاولات استهداف السعودية بسموم المخدرات

وتمت مداهمة الموقع، والقبض على المشاركين في تهريبها، وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية، و(2) من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (46.916.480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، كانت مُخبَّأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتم توقيف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.