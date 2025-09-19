الحمادي لـ"سبق": 10 خطوات للاحتفال الإيجابي باليوم الوطني وتعزيز الفرح الدائم

وأوضح "الحمادي" في حديثه لـ"سبق" أن المملكة ستحتفل يوم الثلاثاء المقبل، 23 سبتمبر الجاري، باليوم الوطني الـ95، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية لا يجب أن تقتصر على الفرح المؤقت أو المظاهر الاحتفالية العابرة، بل يجب أن تكون منطلقًا لبناء ثقافة إيجابية مستدامة تدعم السلوك الحضاري والوعي الوطني.