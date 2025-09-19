الحمادي لـ"سبق": 10 خطوات للاحتفال الإيجابي باليوم الوطني وتعزيز الفرح الدائم

أكد الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي أن اليوم الوطني السعودي يشكّل فرصة سنوية لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن السعوديين يحتفلون بهذه المناسبة بأسلوب يعبّر عن حبهم ووفائهم لوطنهم وقيادتهم، بشكل لا مثيل له في العالم.
وأوضح "الحمادي" في حديثه لـ"سبق" أن المملكة ستحتفل يوم الثلاثاء المقبل، 23 سبتمبر الجاري، باليوم الوطني الـ95، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية لا يجب أن تقتصر على الفرح المؤقت أو المظاهر الاحتفالية العابرة، بل يجب أن تكون منطلقًا لبناء ثقافة إيجابية مستدامة تدعم السلوك الحضاري والوعي الوطني.
وحدد "الحمادي" عشر خطوات للاحتفال الإيجابي باليوم الوطني، تنقل المجتمع من الفرح اللحظي إلى الفرح الدائم بالإنجازات، وهي:
التواجد في المواقع المخصصة للاحتفالات.
تجنب سد الطرقات والتجمهر في الشوارع.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
الحفاظ على الممتلكات العامة والتجهيزات.
الابتعاد عن مواقع العائلات كالحدائق والأسواق.
تجديد الولاء والانتماء للقيادة والوطن.
الانخراط في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع.
مواجهة الشائعات الإعلامية بوعي ومسؤولية.
التفاني والإتقان في العمل المهني والوظيفي.
تحويل مظاهر الفرح إلى إنجازات وإبداع مستمر.
وأشار الحمادي إلى أن على وسائل الإعلام تطوير أساليب التوعية بمفاهيم الاحتفال الإيجابي، من خلال رسائل تُعزّز السلوك الحضاري. كما شدد على أهمية دور وزارة التعليم في غرس هذه القيم لدى الطلاب والطالبات، بوصفهم الشريحة الأكبر في المجتمع، والمستقبل الحقيقي للوطن.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن "تعزيز ثقافة اليوم الوطني مسؤولية جماعية، وأن الانتقال من الفرح المؤقت إلى الفرح الدائم يبدأ من وعي الفرد، ومدى التزامه بقيم الانتماء والإيجابية".