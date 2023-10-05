تقدمت على قوى عسكرية عالمية مرموقة.. موقع مختص يبرز التفوق الجوي السعودي الهائل

كشفت أحدث إحصائيات موقع "جلوبال فاير باور"، المختص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش، عن تفوق السعودية الجوي إقليميًا وعالميًا، وتبوأها مرتبة متقدمة.

وبحسب الموقع العالمي المختص، تمتلك القوات الجوية الملكية السعودية نحو 897 طائرة متنوعة ما بين حربية، ومقاتلة، وتدريبية، إضافة إلى طائرات مهام الاستطلاع، والمهام الخاصة، والمروحيات، ما مكنها من احتلال المرتبة الثانية عشرة ضمن أقوى القوات الجوية في العالم.

ووفقًا لما جاء في الإحصائيات، فقد تفوق سلاح الجو السعودي على قوى إقليمية وعالمية، مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسرائيل، وإيران، وغيرها من القوى العسكرية العالمية المرموقة.

وتمتلك القوات الجوية الملكية السعودية نحو 283 طائرة مقاتلة واعتراضية، جاءت بها في المرتبة التاسعة عالميًا؛ لتسمح للصقور السعودية بالتفوق الجوي على دول المنطقة، وغيرها من القوى العسكرية العالمية. فيما تقتني 81 طائرة هجومية، احتلت بها المرتبة العاشرة عالميًا في هذا النوع من السلاح.

وعلى صعيد طائرات المهام الخاصة، تحتفظ المملكة بعدد 14 طائرة، وكذلك تمتلك 190 طائرة تدريبية، و49 طائرة للنقل الجوي العسكري، فضلاً عن 22 طائرة للتزويد بالوقود مكنتها من تبوؤ المرتبة الثانية عالميًا خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتفظ سلاح الجو السعودي بعدد 258 مروحية، ليأتي في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا، فيما أبقت المملكة تفوقها الجوي بعدد 34 مروحية هجومية، وفقًا لإحصائيات الموقع العسكري العالمي.