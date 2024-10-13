فريق طبي متخصّص بينبع يُنقذ حياة مريض بالعقد الرابع بعد تدخل جراحي عاجل ودقيق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ينبع العام، في إنهاء معاناة مستفيد بالعقد الرابع من العمر من خراج في الدماغ تسبّب له في تشنُّجات عصبية.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المستفيد حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام عن طريق سيارة الإسعاف، وهو يُعاني تشنجات عصبية وصداعًا مفاجئًا وحالات قيء متكرر وتغيرات بدرجة الوعي؛ حيث تبيّن بعد عمل أشعة الرنين المغناطيسي وجود خراج داخل الدماغ في الفص الجبهي الأيمن من المرحلة الرابعة في مرحلة متأخرة، بالإضافة إلى التهابات شديدة في الجيوب الهوائية الجبهية فتحت طريقًا لها عبر جدار الجمجمة لتستقرّ داخل الدماغ.
وأضاف التجمع: أن الفريق الطبي قرّر فورًا التدخل الجراحي العاجل؛ حيث تمّ إجراء عملية جراحية عن طريق فتح الجمجمة وفتح الأم الجافية فوق الخراج الدماغي تمامًا مع الاحتياطات اللازمة واستخراج الصديد من الدماغ والجيوب الهوائية وإزالة الالتهاب بدون اختلاطات، منوهًا إلى أن العملية الجراحية التي أجريت تُعدُّ أول عملية جراحية بالمحافظة، وقد تكلّلت بالنجاح ولله الحمد، وغادر المستفيد المستشفى بصحة جيدة بعد استكمال الخطة العلاجية اللازمة.