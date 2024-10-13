فريق طبي متخصّص بينبع يُنقذ حياة مريض بالعقد الرابع بعد تدخل جراحي عاجل ودقيق

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المستفيد حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام عن طريق سيارة الإسعاف، وهو يُعاني تشنجات عصبية وصداعًا مفاجئًا وحالات قيء متكرر وتغيرات بدرجة الوعي؛ حيث تبيّن بعد عمل أشعة الرنين المغناطيسي وجود خراج داخل الدماغ في الفص الجبهي الأيمن من المرحلة الرابعة في مرحلة متأخرة، بالإضافة إلى التهابات شديدة في الجيوب الهوائية الجبهية فتحت طريقًا لها عبر جدار الجمجمة لتستقرّ داخل الدماغ.