"ببلي لاند" ألعاب مائية متنوعة وتجربة ممتعة للعائلات والأطفال في موسم جدة

حظيت منطقة ببلي لاند "Bubbly Land" في سيتي ووك، بإقبال كبير من الزوار؛ للاستمتاع بتجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها، وتبدأ الفعالية المُثيرة عند دخول الزائر للمنطقة حيث يستمتع تارة بالأمواج الباردة، وأخرى بفقاعات الصابون المتطايرة، حيث تبدأ رشات المياه على الزائر من كل اتجاه، ليعيش بعدها تجربة صيفية مميزة.
ويوجد في المنطقة العديد من الألعاب المائية المميزة والفعاليات التي تستهوي الأطفال والعائلات في أجواء من المرح والسرور، منها لعبة Big Wavez التي تعد أول لعبة من نوعها في العالم؛ والتي حظيت بإقبال كبير عليها من الزوار؛ في استحضارٍ لخوض تجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها.
وتتميز هذه اللعبة العالمية بطابعها الصيفي وخاصية الأمواج الباردة التي توفرها وتمنح الزائر تجربة استثنائية، حيث تستقطب يومياً عدداً كبيراً من الزوار لعيش تجربة ممتعة مع الأمواج.
وتُقدم "سيتي ووك" لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، ومنطقتي "ليالي القاهرة" و"مدينة الصين". إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع، كما تتوفر في المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب متاجر التسوق التي توفر تجربة تسوق مميزة.