"ببلي لاند" ألعاب مائية متنوعة وتجربة ممتعة للعائلات والأطفال في موسم جدة

ويوجد في المنطقة العديد من الألعاب المائية المميزة والفعاليات التي تستهوي الأطفال والعائلات في أجواء من المرح والسرور، منها لعبة Big Wavez التي تعد أول لعبة من نوعها في العالم؛ والتي حظيت بإقبال كبير عليها من الزوار؛ في استحضارٍ لخوض تجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها.