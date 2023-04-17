مدير "الريتز كارلتون" الرياض وجدة يحصل على جائزة أفضل مدير عام خلال السنة

حصل محمد مرغلاني، المدير العام لفندقيّ الريتز- كارلتون الرياض وجدة، على جائزة "أفضل مدير عام خلال السنة" في مؤتمر المديرين العامين للعلامات التجارية الفاخرة التابعة لماريوت العالميةMILUX عن العام 2023، والذي انعقد في أبوظبي يوم 14 مارس 2023.
وتفصيلاً، تقدّم الجائزة سنوياً إلى المدير العام الذي أبدى أفضل ممارسات القيادة المتميزة وحقق التميز في خدمات الضيوف الاستثنائية والأداء المالي.
وجرى منح مرغلاني الجائزة هذا العام تكريماً لقدرته على تعزيز نمو الإيرادات والحفاظ على مستويات رفيعة من تفاعل الموظفين ورضا الضيوف في كلا الفندقين اللذين يديرهما.
يذكر أن محمد مرغلاني يمتلك خبرة تتجاوز 17 عاماً في قطاع الفنادق والضيافة والسياحة، ولديه سجل حافل بالنجاحات في قيادة كبرى العلامات الفندقية الفاخرة.
وبعد قيادة فندق الريتز- كارلتون الرياض، نحو النجاح وحصول الفندق على جائزة أفضل قصر فندقي فاخر في الشرق الأوسط ضمن جوائز World Luxury Awards 2022، أصبح مرغلاني كذلك مديرًا لفندق الريتز-كارلتون جدة عام 2022، ويتميز بكونه مديرًا محبوبًا يتمتع بفهم عميق للضيافة السعودية، مكّنته من الارتقاء باثنين من أهم فنادق ماريوت في السعودية لتحقيق مزيد من التألق .
ويسعى مرغلاني إلى تعزيز تواجد العلامة محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب حرصه على تحسين جودة الخدمات وتنفيذ الاستراتيجيات الشمولية للعلامة التجارية. كما تنسجم رؤيته المستقبلية مع استراتيجية الريتز-كارلتون التي تهدف إلى استقطاب وتطوير الموهوبين من السعوديين للارتقاء بقطاع السياحة وتأهيل القادة المميزين من المواطنين.
في تعليقه على الجائزة قال مرغلاني: "تشرّفت بالحصول على هذه الجائزة من الريتز-كارلتون العالمية، فهي شهادة على ما بذله فريقي من عمل جاد وتفانٍ مستمر لتقديم الخدمات المميزة للضيوف باستمرار. وأتطلع إلى مواصلة تحسين تجربة ضيوفنا في كل من الريتز-كارلتون جدة والرياض."
يشار إلى أن فندق الريتز-كارلتون الرياض واحد من أرقى الفنادق من فئة خمس نجوم في المنطقة، ويضم 492 غرفة وجناحًا وسبعة مرافق للطعام ومساحات فسيحة للمناسبات والفعاليات، وهو مقام على مساحة 52 فدانًا من الأراضي المحاطة بالحدائق الغنّاء في قلب المدينة.
أما الريتز-كارلتون جدة فهو فندق فاخر يقع في قلب مدينة جدة ويطلّ على البحر الأحمر، ويمتاز بغرفه وأجنحته الأنيقة وتعدد وجهات الطعام فيه من مطعم يقدم كافة الوجبات على مدار اليوم إلى مطعم راقٍ وصالة، ونظرًا لأنه يضم أكبر مركز للمؤتمرات في المنطقة، والذي يحتوي على 21 قاعة للفعاليات والاجتماعات، فهو خيار مفضّل للمسافرين لغايات العمل.