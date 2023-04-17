مدير "الريتز كارلتون" الرياض وجدة يحصل على جائزة أفضل مدير عام خلال السنة

وبعد قيادة فندق الريتز- كارلتون الرياض، نحو النجاح وحصول الفندق على جائزة أفضل قصر فندقي فاخر في الشرق الأوسط ضمن جوائز World Luxury Awards 2022، أصبح مرغلاني كذلك مديرًا لفندق الريتز-كارلتون جدة عام 2022، ويتميز بكونه مديرًا محبوبًا يتمتع بفهم عميق للضيافة السعودية، مكّنته من الارتقاء باثنين من أهم فنادق ماريوت في السعودية لتحقيق مزيد من التألق .