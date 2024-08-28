تفاعلاً مع تقرير "سبق".. بلدية العارضة تُعالج المقابر المتضررة من الأمطار

وقال المختصون في مركز طقس العرب إن المؤشرات الفصلية تشير إلى أن ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ، وهو حزام وهمي، يرافق الكتل الهوائية الرطبة، من المتوقع أن يكون متقدماً على نحو أكثر من المعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في فترات من شهري يوليو وأغسطس.