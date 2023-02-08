"لتبقى": القيادة المتزنة على الطرق السريعة وداخل المدن توفر 38% من الوقود

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أن قيادة السيارة المتزنة يمكن أن توفر نحو 38% من الوقود على الطرق السريعة وداخل المدن.
ودعت "لتبقى"، ضمن نصائحها في التعامل مع السيارة، إلى القيادة الهادئة والمتعقلة، وعدم السرعة والضغط بعنف على دواسة البنزين.
ونصحت الحملة بعدم التوقف المفاجئ أو المتكرر، وهذا يؤدي إلى هدر الوقود بكميات متفاوتة.
وكشفت أن القيادة المتزنة والهادئة يمكن أن تعزز وفر الوقود إلى نسبة كبيرة، يتم تحديدها بحسب نوع القيادة.
وقالت الحملة: يستطيع قائد السيارة من خلال قيادته الهادئة توفير 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، إذا ما سار بسرعة معقولة وثابتة، ويمكن توفير 5% من استهلاك الوقود أثناء القيادة داخل المدن.