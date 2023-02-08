"لتبقى": القيادة المتزنة على الطرق السريعة وداخل المدن توفر 38% من الوقود

وقالت الحملة: يستطيع قائد السيارة من خلال قيادته الهادئة توفير 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، إذا ما سار بسرعة معقولة وثابتة، ويمكن توفير 5% من استهلاك الوقود أثناء القيادة داخل المدن.