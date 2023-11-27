بالرغم من احتفائنا بها.. "السليمان": شركة طيراننا الوطنية تراجع مستواها في آخر ٣ سنوات

ويبدي "السليمان" دهشته وهو يقول: "اليوم عندما تنطلق في سباق المنافسة، وتتسلح بهوية مميزة، تُذكِّر أجيالاً من المسافرين بأوقات التميز والتفوق، يصبح الإخفاق محبطًا، خاصة عندما تصاحبه حملات إعلانية وتسويقية غير واقعية، ومكلفة، يقابلها تخفيض في الإنفاق على مستوى الخدمات ووجبات الطعام، وارتفاع في أسعار التذاكر، فضلاً عن إلزام العديد من رحلات مسافري الرياض بالتوقف المزعج في محطة جدة، والتحول من الرحلة الدولية إلى الداخلية، وكأن معاناة سير الحقائب لا تكفي مرة واحدة، بل يجب خوضها مرتين، مع احتمال كبير بعدم التحاق حقائبك بك في رحلة المواصلة، مما يكبدك عناء انتظار مقتنيات ضرورية، إضافة لمشوار العودة للمطار لاستلامها لاحقًا -كما حصل في حالتي- دون أي اعتذار أو رد على مطالبة التعويض!".