الهاجري يقود شراكات وجذب استثمارات استراتيجية في أوروبا لتعزيز التعاون في قطاعات المستقبل للمملكة

في إطار توجه المملكة العربية السعودية نحو توسيع الشراكات الدولية في القطاعات الواعدة، قاد رجل الأعمال ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة PNG السعودية ومجلس الأعمال السعودي العالمي للتجارة والاستثمار زيارة رسمية إلى مدينة لاكويلا بإقليم أبرتسة في دولة إيطاليا لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بحضور عدد من المسؤولين في الإقليم والشركات الخاصة .
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والزراعة، إضافة إلى فرص الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة في إيطاليا، وتعزيز التواصل بين الشركات ذات الاهتمام المشترك.
حيث تعتبر مدينة لاكويلا منطقة تقنية وزراعية متقدمة، حيث تحتضن المختبرات العلمية والجامعات المتخصصة، وتتميز ببنية تحتية قوية في الزراعة والصناعات المكملة، مما يجعلها من أبرز المناطق الاقتصادية في إيطاليا.
واستعرض نائب رئيس الإقليم الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، مؤكدًا تنوع القطاعات بين الزراعة، الصناعة، الطاقة، التعليم والبحث العلمي، مع وجود مراكز بحثية متقدمة من بينها أكبر مختبر للفيزياء النووية في إيطاليا والعالم، ما يجعل الإقليم مركزًا استراتيجيًا للأعمال والتجارة. كما أشار إلى مدينة بيسكارا الساحلية التي تمتاز بميناء تجاري صناعي فعال، وقدرتها على ربط الأسواق الأوروبية والشمالية المتوسطية، إضافة إلى تميزها في صناعات النسيج، الميكانيك، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها بيئة مناسبة للاستثمارات الدولية والتعاون التجاري ، وقد أعرب نائب رئيس المدينة ومستشارة الحكومة عن اهتمامهم بتطوير مسار تعاون طويل الأمد مع المملكة، وبحث فرص المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
“وصرح ناصر بن سعيد الهاجري أن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية المملكة لقيادة شراكات استثمارية عالمية نوعية، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم اقتصاد معرفي متنوع ومستدام. نحن ملتزمون بتمكين الشركات الدولية من الاستثمار في المملكة وتسهيل وصولها للفرص المربحة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تطوير القطاعات الوطنية ورفع قيمتها الاقتصادية على المستوى العالمي.”
وعقب سعود بن حمد آل فطيح الرئيس التنفيذي لشركة PNG السعودية أن الزيارة تعكس حرص المملكة على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، من خلال دعم شراكات بين الشركات السعودية والدولية في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والزراعة. ونعمل على تفعيل دور مركز الأعمال السعودي في تسهيل الاستثمار، وتوفير بيئة مواتية للشركات الأجنبية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصاد العالمي وأن تكون كل شراكة وفرصة استثمارية مضافة للقدرات الوطنية وتعكس قوة المملكة في بناء اقتصاد مستدام ومبتكر “هدفنا أن تكون كل شراكة وفرصة استثمارية مضافة للقدرات الوطنية وتعكس قوة المملكة في بناء اقتصاد مستدام ومبتكر” .
وأشادت المستشارة باولا بالزيارة، معتبرة أنها تثري التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين، مع التأكيد على معرفتها العميقة بالثقافة السعودية ودورها في تسويق الاستثمارات بين الطرفين ،كما وجهت بدعوة الوفد لحضور معرض السفر والسياحة في بيسكارا المقرر في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وفي ختام الزيارة، تم ترسيخ أسس شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين المملكة وإيطاليا، مع الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية وتمكين الشركات من الطرفين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة. كما تم تبادل الدروع التذكارية وتوثيق العلاقات الرسمية، مما يعكس نجاح الزيارة في بناء جسور تواصل فعّالة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي، مؤكدًا الدور الرائد للمملكة في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار.
الموقع الرسمي للشركة : www.pngksa.com