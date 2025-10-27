الهاجري يقود شراكات وجذب استثمارات استراتيجية في أوروبا لتعزيز التعاون في قطاعات المستقبل للمملكة

واستعرض نائب رئيس الإقليم الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، مؤكدًا تنوع القطاعات بين الزراعة، الصناعة، الطاقة، التعليم والبحث العلمي، مع وجود مراكز بحثية متقدمة من بينها أكبر مختبر للفيزياء النووية في إيطاليا والعالم، ما يجعل الإقليم مركزًا استراتيجيًا للأعمال والتجارة. كما أشار إلى مدينة بيسكارا الساحلية التي تمتاز بميناء تجاري صناعي فعال، وقدرتها على ربط الأسواق الأوروبية والشمالية المتوسطية، إضافة إلى تميزها في صناعات النسيج، الميكانيك، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها بيئة مناسبة للاستثمارات الدولية والتعاون التجاري ، وقد أعرب نائب رئيس المدينة ومستشارة الحكومة عن اهتمامهم بتطوير مسار تعاون طويل الأمد مع المملكة، وبحث فرص المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.