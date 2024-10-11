وزارة الحج توضح مكونات الحقيبة المثالية للمعتمرين لضمان رحلة آمنة ومنظمة

كما شددت الوزارة على أهمية توفير مبلغ مالي كافٍ لتغطية النفقات، إلى جانب حمل كتيب أدعية يساعد في أداء الشعائر. ونصحت باستخدام الهاتف المحمول للبقاء على اتصال مستمر، مشيرة إلى أن مركز توعية ضيوف الرحمن يقدم الدعم من خلال رقم الطوارئ الموحد +966920002814 والموقع الإلكتروني الرسمي www.haj.gov.sa.