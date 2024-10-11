وزارة الحج توضح مكونات الحقيبة المثالية للمعتمرين لضمان رحلة آمنة ومنظمة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر مركز توعية ضيوف الرحمن، أهم التوصيات المتعلقة بتجهيز الحقيبة المثالية التي يجب أن يحملها الحجاج والمعتمرون أثناء أداء المناسك.
وأكدت الوزارة ضرورة أن تحتوي الحقيبة على بطاقة الهوية أو جواز السفر لتسهيل الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى جهات اتصال للطوارئ لضمان التواصل السريع في حال حدوث أي طارئ.
كما شددت الوزارة على أهمية توفير مبلغ مالي كافٍ لتغطية النفقات، إلى جانب حمل كتيب أدعية يساعد في أداء الشعائر. ونصحت باستخدام الهاتف المحمول للبقاء على اتصال مستمر، مشيرة إلى أن مركز توعية ضيوف الرحمن يقدم الدعم من خلال رقم الطوارئ الموحد +966920002814 والموقع الإلكتروني الرسمي www.haj.gov.sa.
وأوضحت الوزارة أن الحقيبة المثالية تساهم في تنظيم رحلة الحاج أو المعتمر وتوفير كافة المعلومات والدعم اللازمين لضمان أداء المناسك بسهولة وأمان، مؤكدة استمرارها في تقديم الإرشادات لضيوف الرحمن في كل خطوة من رحلتهم.