القبض على 6 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

بحوزتهم (6) صقور وبندقيتا رش شوزن وبندقيتان غازيتان غير مرخصة وجهازا تتبّع للصقور و(22) طائرًا و(65) ذخيرة شوزن، وارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.