بـ 5 لغات وخريطة تفاعلية.. "ندلب" يطلق النسخة المحدثة من منصة "دليل"

واستعرض البرنامج مميزات المنصة في حملة عنوانها "دليل يدلك"، حيث تقدم المنصة -بخمس لغات- كل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لبدء استثماراتهم في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دليلٍ مفصلٍ بالخطوات والإجراءات الميسرة والمختصرة للحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق بمشاريعهم، والممكنات التي تقدمها الجهات التنفيذية لتمكين المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى واقع وتنمية مشاريعهم واستثماراتهم.