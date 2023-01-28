ضمن ملتقى فرص.. 15 فرصة استثمارية توقعها أمانة حائل بينها جامعة وكلية أهلية

"سبق" تنشر العقود الاستثمارية التي وقّعتها الأمانة، أمس، في المعرض، التي شملت مركز المعارض والمؤتمرات بمساحة 782933 متراً مربعاً على طريق حاتم الطائي بالقرب من كبري المطار، واستثمرته شركة سلمان صلاح سالم السليمي؛ وشملت حديقة المغواة ومركز حائل الحضري- بوابة حائل، واستثمرتها شركة عبدالله العثيم للاستثمار، كما شمل توقيع العقود سوق زمان الشعبي بمساحة 31313 م2 على طريق حاتم الطائي بالقرب من كبري المطار، واستثمرته مؤسسة مزايا الصفراء للتجارة، فيما وقّعت عقد محطة وقود مع شركة بروق للوقود، وعقد حجز السيارات التالفة مع مؤسسة نجاح طيبة للمقاولات، وعقد استثمار50 شاشة إعلانية موبي الذي استثمرته شركة العربية للتعهدات الفنية، وكذلك عقدَي فندق سياحي ومركز تجاري استثمرتهما شركة الجبلين للاستثمار، وعقد محال تجارية استثمرته مؤسسة تمام للتطوير العقاري، وعقد جامعة أهلية استثمره عبدالله صالح الشتيوي، وتوقيع عقد لاستثمار مطعم ومقهى مع مطعم منيف راضي الشمري، وعقد كليات أهلية مع المستثمر شافي فاحش الصقري، وعقد مكتب نقليات استثمرته ثريا مهوس سليمان المهوس، وعقد 3 شاشات ديجتال واستثمرته شركة ذكي للدعاية والإعلان.