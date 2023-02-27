"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية لمتضرري الزلزال في قرية كويولو التابعة لولاية أضنة بتركيا، حيث نزح إليها أكثر من 6.000 نسمة تقريباً.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
من ناحية ثانية واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022- 2023م.
وتم يوم أمس توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة مهترلام مركز ولاية لغمان في أفغانستان، استفاد منها 6,000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 140 خيمة و140 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 840 شخصًا من النازحين والمتضررين من الجفاف، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف والنزوح في الصومال.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4.375 كرتون تمر في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 26.250 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع التمور في عدة محافظات ومناطق يمينة.