"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا

إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 140 خيمة و140 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 840 شخصًا من النازحين والمتضررين من الجفاف، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.