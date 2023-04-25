عيدنا فرحة.. فعاليات منوعة بمنتزه الماء الحار بـ"غميقة" تجذب أهالي الليث

وأوضح السيد أن البلدية أوجدت العديد من الألعاب المتنوعة الهادفة للأطفال، وجميعها بالمجان، كما تواجد المسرح الذي استقطب الأطفال؛ حيث يقام فيه العديد من البرامج والمسابقات المتنوعة الشيقة والهادفة.