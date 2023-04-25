عيدنا فرحة.. فعاليات منوعة بمنتزه الماء الحار بـ"غميقة" تجذب أهالي الليث

جذبت فعالية "عيدنا فرحة"، التي تقيمها بلدية غميقة بمنتزه الماء الحار، الأهالي والأطفال وزوار المنتزه من خارج المحافظة على حد سواء.
واستقطبت الفعالية أكثر من 5000 فرد على مدى يومين (ثاني وثالث أيام العيد)، ووفّرت البلدية جلسات مخصصة لجميع الفئات العمرية وللعائلات، كما أقامت برامج متنوعة شيقة وهادفة للأطفال، بالإضافة إلى توفر ركن للألعاب الحركية والهوائية وأكشاك للأسر المنتجة.
وأكد رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن هذه الفعالية أقيمت بالشراكة مع جمعية التنمية وجمعية البر بغميقة، وشارك في نجاحها شرطة المحافظة ممثلة بمخفر غميقة.
وأوضح السيد أن البلدية أوجدت العديد من الألعاب المتنوعة الهادفة للأطفال، وجميعها بالمجان، كما تواجد المسرح الذي استقطب الأطفال؛ حيث يقام فيه العديد من البرامج والمسابقات المتنوعة الشيقة والهادفة.