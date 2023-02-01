التأمينات الاجتماعية: انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل بـ8% مقارنة بـ2021م

يذكر أنّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع السلامة والصحة المهنية في مقارّ العمل انطلاقًا من مسؤوليتها بتطبيق فرع الأخطار المهنية الذي يعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية؛ حيث قامت فرق الالتزام والوقاية التأمينية خلال العام 2022م بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، كما قامت بحوالي 100 ألف زيارة تفقدية في مجال الالتزام والوقاية التأمينية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال الاستشارات الفنية لتحسين بيئة العمل لأكثر من 5 آلاف منشأة، ونتج عن هذه الزيارات والحملات التوعوية انخفاض نسبة الإصابات لعدد المشتركين من 0.32% للعام 2021 إلى 0.28% خلال للعام 2022م، كما كانت المؤسسة شريكًا مؤسسًا في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي عقد في مدينة الرياض خلال العام 2022م.