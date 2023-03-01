"عبد العزيز بن سعود" يستقبل وزراء داخلية عدد من الدول العربية

استقبل وزيرُ الداخلية الرئيسُ الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في تونس، اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ وزيرَ الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ووزير الداخلية المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، عماد مصطفى عبد السلام.