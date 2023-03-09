"مركز المسؤولية الاجتماعية" يطلق النسخة الثانية لبرنامج "واعٍ المصرفي" للتوعية المالية للطلاب

من جهتها، أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية رابعة الشميسي أن مبادرة "واعٍ المصرفي" أحد برامج اللجنة التي تهدف لرفع الوعي المالي لمختلف الأفراد في عدد من المواضيع المالية؛ إذ حققت المبادرة في نسختها الأولى نجاحًا مبهرًا، بإقامة أكثر من 70 ورشة عمل، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 3 ملايين مستفيد من طلاب وطالبات ومنسوبي عدد من الجهات، بدعم من جميع البنوك السعودية بهدف رفع ثقافة الوعي المالي من خلال عدد من المواضيع؛ أهمها الادخار والتوعية ضد الاحتيال المالي لمختلف الفئات العمرية.