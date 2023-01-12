"الاستثمار" تختتم مشاركتها في "إكسبو الحج 2023" باستعراض حزمة من خدماتها

كما عملت الوزارة على حصر التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، وتوفير الحلول المبتكرة للخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى دور الوزارة في خدمة المستثمرين وإصلاحات بيئة الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز وجذب الاستثمارات.