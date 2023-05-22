"الصحة" توضح: فحص اللياقة الطبية لطلبة "الأول الابتدائي" لا يتطلب استمارة ورقية

أعلنت وزارة الصحة أنه أصبح استقبال الطلاب والطالبات الملتحقين بالصف الأول الابتدائي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، دون إحضار استمارة الفحص الورقية كالسابق.
وأكدت "الصحة" أنه يمكن لأولياء الأمور حجز موعد لأطفالهم الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي في أقرب مركز صحي، وذلك من خلال تطبيق "صحتي" - عيادة طب الأسرة، لإجراء فحص اللياقة المدرسي، وسيتم إدخال النتيجة إلكترونيًا.
يُذكر أن فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي، هو برنامج فحوصات تجرى للطلبة المستجدين قبل دخولهم للمدرسة؛ لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تعوق دون انتظامهم في التعليم العام.