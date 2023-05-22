"الصحة" توضح: فحص اللياقة الطبية لطلبة "الأول الابتدائي" لا يتطلب استمارة ورقية

يُذكر أن فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي، هو برنامج فحوصات تجرى للطلبة المستجدين قبل دخولهم للمدرسة؛ لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تعوق دون انتظامهم في التعليم العام.