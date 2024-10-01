الميزانية السعودية.. نمو مدعوم بالأنشطة غير النفطية مدفوعاً بالإصلاحات والتنويع الاقتصادي

وذلك على الرغم من هذه الإيرادات الكبيرة، سيظل هناك عجز طفيف يبلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال سياسات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز نمو القطاع الخاص الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، والإصلاحات المالية والاقتصادية تأتي ضمن إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تحسين استقرار المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.