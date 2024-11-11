السعودية بحاجة إلى 11500 وحدة سكنية على مدى السنوات الست المقبلة

ستحتاج السعودية إلى بناء 115,000 وحدة سكنية سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة وذلك بسبب تزايد الطلب من فئة الشباب.
ووفقًا لشركة "نايت فرانك" (Knight Frank LLP) تسعى المملكة إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 % بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة 63.7 % المسجلة بنهاية عام 2023.
ويتوقع أن يصل الطلب على المساكن إلى 825,000 وحدة، مع نحو 35 % من هذا الطلب في العاصمة الرياض.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة الضغط على المساكن في السعودية، حيث قامت العديد من الشركات بنقل موظفيها إلى الرياض وافتتحت مقرات إقليمية، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 35 % خلال السنوات الثلاث الماضية.