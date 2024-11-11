السعودية بحاجة إلى 11500 وحدة سكنية على مدى السنوات الست المقبلة

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة الضغط على المساكن في السعودية، حيث قامت العديد من الشركات بنقل موظفيها إلى الرياض وافتتحت مقرات إقليمية، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 35 % خلال السنوات الثلاث الماضية.