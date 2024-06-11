﻿شاهد.. دوريات الأمن ضمن قوة أمن الحج.. فرضية لضبط مركبة مطلوبة أمنيًا

شهد العرض الأمني للقوات المشاركة في الحج للعام الحالي إعجاب وإشادة الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى الناقلة، وذلك لما تضمنه من استعراض للقوة المشاركة في أمن وسلامة الحجاج، والذي شرف بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس لجنة الحج العليا.
وشاركت دوريات الأمن بفرضية بعد ورود بلاغ عن مركبة مطلوبة أمنيًا ليتم السيطرة عليها وتقييد حركتها باحترافية عالية وضبط قائد المركبة دون وقوع أي إصابات.
كما استعرضت دوريات الأمن عددًا من مركباتها المتنوعة من ماركات مختلفة بعد إدخال تقنيات عديده كاميرات مثبتة في مقدمة ومؤخرة دوريات الأمن ترصد وتتابع المركبات المطلوبة.