﻿شاهد.. دوريات الأمن ضمن قوة أمن الحج.. فرضية لضبط مركبة مطلوبة أمنيًا

شهد العرض الأمني للقوات المشاركة في الحج للعام الحالي إعجاب وإشادة الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى الناقلة، وذلك لما تضمنه من استعراض للقوة المشاركة في أمن وسلامة الحجاج، والذي شرف بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس لجنة الحج العليا.