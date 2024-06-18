صور إنسانية.. الكشافة يكسرون لهيب الأجواء في "منى" برش الماء على الحجاج

لم يكتفِ أعضاء الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، بالقيام بمهامهم الرئيسة فقط ومن أهمها إرشاد الحجاج التائهين، والقيام بالعديد من المهام التطوعية المسندة إليهم مع بعض القطاعات من شركاء النجاح، بل تعدى الأمر ذلك بأن بدأوا يتناوبون في أوقات فراغهم للقيام بأدوار إنسانية أخرى.