الالتزام البيئي يطلق غدًا التمرين التعبوي "استجابة 18" في سواحل الشرقية بمشاركة 46 جهة

ينطلق غدًا في المنطقة الشرقية التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت (استجابة 18)، وذلك على سواحل محافظة الجبيل، بافتراض وقوع حادث للناقلات والسفن التجارية ينتج عنه تسرب محتمل لكميات كبيرة وغير محددة من الزيت والمواد الضارة، انطلاقًا من ميناء الجبيل التجاري، بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.