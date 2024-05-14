قانوني يوضح لـ "سبق" العقوبات المتوقعة لحادثة التسمُّم بالرياض: تعويضات تصل إلى 300 ألف ريال

وأضاف البرادي؛ أنه ثبت بالدليل الفني من الجهة الرسمية المعتمدة أن مصنع المايونيز هو المتسبّب في التسمُّم، لذلك فيحق لعملاء المطعم المتضرّرين من التسمُّم رفع دعوى التعويض المدني ضدّ المصنع أمام المحكمة العامة في المدينة التي يُوجد فيها المصنع بحكم أنها المحكمة المختصّة بدعاوى التعويض المدنية، ويستحق كل عملاء المطعم المتضرّرين من التسمُّم تعويضات بحسب الضرر الواقع عليهم، والذي قد يصل إلى أكثر من 100 ألف لكل واحد منهم، ومن ذلك: التعويض عن الوفيات بالدية الشرعية التي تصل إلى مبلغ 300 ألف ريال عمّا يُتلف بالجسم، وكذلك التعويض عن جميع ما أنفقه المتضرّر من مبالغ للعلاج، وفقاً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية، على أن "كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض"، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الذي أصابهم وذويهم من خوفٍ وقلقٍ خلال فترة المرض بناءً على الفقرة الأولى من المادة 138 من نظام المعاملات المدنية، وكذلك الفقرة الرابعة من المادة نفسها "تقدّر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرّر وتراعي في ذلك نوع الضرر.