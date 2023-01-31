جامعة حائل تُفعّل البريد الإلكتروني الرسمي لإثبات حضور موظفيها بالعمل

وقد اتخذت هذه الخطوة وحدة المتابعة في الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة كغيرها من الجهات التي تستخدم وسائل مختلفة لإثبات حضور موظفيها، إلى ضبط دوام الموظفين ومتابعة الموظف للوقوف على التزامه بمواعيد الدوام، ووفقًا للأوامر والتعليمات التي تشدد على المحافظة على الأداء في وقت العمل ومحاسبة المقصرين بهدف تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء.