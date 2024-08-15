"القحطاني" لـ"سبق": إدارة المرافق نمت 13% تقريبًا في السعودية

وأوضح "القحطاني"، في حديثه لـ"سبق"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق الذي عقد أمس، المفهوم الصحيح لإدارة المرافق، والذي يتمحور ويتركز حول الإنسان من خلال كيفية ربطه بالمكان الذي يعمل فيه والحرص على جودة الحياة في بيئات العمل وتقديم الخدمات للعاملين في أماكن عملهم ليركزوا على أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.