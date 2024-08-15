"القحطاني" لـ"سبق": إدارة المرافق نمت 13% تقريبًا في السعودية
وصف رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عائض القحطاني، مستقبل إدارة المرافق في المملكة بالصناعة النامية، قائلًا: إنها اقتصاديًا من أكثر الأسواق نموًا، بنسبة 13% تقريبًا.
وأوضح "القحطاني"، في حديثه لـ"سبق"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق الذي عقد أمس، المفهوم الصحيح لإدارة المرافق، والذي يتمحور ويتركز حول الإنسان من خلال كيفية ربطه بالمكان الذي يعمل فيه والحرص على جودة الحياة في بيئات العمل وتقديم الخدمات للعاملين في أماكن عملهم ليركزوا على أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
وكشف عن دور الجمعية في تدريب 400 مستفيد بمجال إدارة المرافق وتقديم دورات متخصصة في السلامة والأمن والاستدامة والحماية البيئية والتعقيم.
وأشار إلى أن حجم سوق إدارة المرافق كبير ومتنوع الوظائف، ويعد من أكثر الجهات في السعودية توظيفًا، لافتًا إلى أن حصة استثماراته تشهد نموًا هائلًا، ويتوقع أن تصل إلى 60 مليار دولار خلال 2030.
وحث في هذا الصدد، الشباب السعودي للإقبال على العمل في مجال إدارة المرافق؛ لما يتميز به هذا القطاع الحيوي من تنوع في الوظائف، فهو ليس مقتصرًا على المهندسين والفنيين بل لكل خريجي الجامعات بمختلف تخصصاتهم.
وقال "القحطاني": إن المؤتمر الذي سيُعقد الشهر المقبل، سيتطرق إلى علاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني، خصوصًا مع الخلل التقني الذي ضرب شركات تقنية عالمية عملاقة وأثر على قطاعات كثيرة.
يُذكر أنه سينظم في العاصمة الرياض، المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، تحت رعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 8-10 سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك بهدف توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من قطاعات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين وصناع القرار والمهتمين؛ لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات والممارسات المتعلقة بإدارة المرافق، والخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستدامة والكفاءة، والتركيز على أداء أبرز الجهات والقطاعات، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا، بما يخدم أهداف ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، سوف يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، كما يشكل منصة مثالية لمناقشة أحدث التطورات، والابتكارات في مجالات الإدارة المتكاملة للمرافق، والتعرف على أفضل الممارسات والحلول التقنية المبتكرة التي تُسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة المرافق على مستوى عالمي.