جوائز تتعدى المليوني ريال.. نجوم "كأس السعودية" يتنافسون في تحدّي الخيّالة المحليّ

ومن أهمّ أشواط يوم السبت، الحفل الـ101، الثلاثة الأشواط الأخيرة، الـ٩ والـ١٠ والـ١١. إذ يقام التاسع على كأس الأمم العامّ، والعاشر على كأس الهيئة العامّة للموانئ، والأخير على لقب بطولة الـ١٠٠٠.