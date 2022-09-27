"أمير القصيم" مهنئًا برئاسة مجلس الوزراء.. يبرهن على حكمة القيادة وريادة ولي العهد

وقال سموه: "أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي، ونيابة عن أهالي منطقة القصيم، بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموكم رئيسًا لمجلس الوزراء، سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، واصفًا هذا الأمر بأنه يبرهن على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية.