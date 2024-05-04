كانوا متّجهين للسعودية.. جمارك باكستان تحبط تهريب 40 ألف علبة سجائر وشمة بحوزة 15 راكبًا

ضبطت الجمارك الباكستانية 40 ألف علبة سجائر وموادّ محظورة في أمتعة 15 راكبًا متوجهين إلى السعودية عبر مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي.
ووفقًا للتقارير الباكستانية: فإن المسؤولون في مطار كراتشي تمكّنوا من إحباط العملية عند قيامهم بإجراءات تفتيش دقيقة لأمتعة المسافرين بناء على بلاغ تلقّته الجهات الأمنية في المطار.
وأشار التقرير إلى أنه تمّ ضبط 40 ألف علبة سجائر، و640 علبة شمة، وبلغ عدد المسافرين في هذه القضية 15 راكبًا كانوا في طريقهم إلى الرياض.
ولم تكشف الجمارك الباكستانية المزيد من التفاصيل حول هذه العملية.