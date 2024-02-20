"ريف السعودية": برنامج إكثار نحل العسل يسهم في تحقيق إنتاجية بنسبة 200% في 4 مناحل نموذجية

وأوضح برنامج "ريف السعودية"، أن زيادة الإنتاج ستتم من خلال تركيز برنامج التربية والإكثار على التوسع في تربية الملكات، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج المبتكرة، والممارسات الجيدة؛ مثل إدارة المناحل، والتربية العضوية للنحل، مبينًا أنه جرى إعداد كراسة للإسهام في نشر هذه الممارسات، وتم تطبيقها في عددٍ من المزارع النموذجية التي أنشأها المشروع، وحققت نتائج جيدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج.