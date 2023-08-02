"الخارجية" تُطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني "بريطانيا" لدخول المملكة

وتتمثل آلية الحصول على الإعفاء، في تعبئة طلب الإعفاء في المنطقة الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، ويمكن تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى المملكة بـ90 يومًا وبحد أقصى 48 ساعة، وترسل الموافقة عبر البريد الإلكتروني للمستفيد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.