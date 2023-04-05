إنقاذ حياة مُعتمرة سبعينية آسيوية بمركز المراقبة الصحية بمطار المدينة المنورة

وفي تفاصيل الحالة؛ استقبل مركز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمس الأول حالة طارئة لمعتمرة وهي في غياب تام عن الوعي وتوقف التنفس وتبعه توقف في نبضات القلب وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بالإنعاش القلبي الرئوي وبعد ثلاث دورات من الانعاش، عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض بحمد الله وارتفعت نسبة الأوكسجين في الدم إلى ٩٠ ٪ وبعد استقرار الحالة استكمل الفريق الطبي الفحوص الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للحالة وإكمال الخطة العلاجية لها.