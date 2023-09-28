رواد الفضاء السعوديون يزورون جامعة الملك خالد ويستعرضون تجربتهم في الفضاء

وشارك الرواد الحضور قصة رحلة الفضاء الأخيرة وأبرز اللحظات والتجارب التي مروا بها، مشيرين إلى وقت الرحلة والتحضيرات التي قاموا بها قبل بدء الرحلة، ومستعرضين الدروس المستفادة من تجربة رحلة الفضاء للطلاب والطالبات الذين تجاوز عددهم ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بمنطقة عسير، وكيف يمكن لتجربتهم في الفضاء أن تشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بعلوم الفضاء، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة المكتسبة من رحلات الفضاء في مجالات أخرى مثل الهندسة والطب والبيئة.