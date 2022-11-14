الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تنظم فعاليات توعوية في اليوم العالمي للسكري

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عدداً من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، في مستشفيات قوى الأمن (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.
وشملت الفعاليات إقامة عدة معارض تضمنت مواداً ورسائل توعوية وعروضاً مرئية حول مخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي واعتلال الشبكية وتضرر الأعصاب، إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية المختصة في الإجابة عن استفسارات الحضور حول أنواع داء السكري وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية.
وتأتي هذه المشاركة في ظل حرص الإدارة العامة للخدمات الطبية على تفعيل المناسبات والأيام الصحية العالمية، واستثمارها بإقامة الفعاليات التوعوية وتقديم الرسائل الصحية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجميع.