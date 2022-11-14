الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تنظم فعاليات توعوية في اليوم العالمي للسكري

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عدداً من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، في مستشفيات قوى الأمن (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.