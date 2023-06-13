"الصحة" تجهز 172 مستشفى ومركزاً صحياً لخدمة الحجاج

وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في (14) منفذًا جوياً وبرياً وبحرياً، واستقبالهم، ومتابعة تحقيقهم للاشتراطات الصحية، فيما بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريراً، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (761) سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريراً.