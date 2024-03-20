علماء المسلمين يصدرون "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" للتذكير بمفهوم الأمة الواحدة وتجاوز مآسي الطائفية

كما نصّت على أنَّ الحُكم بالإسلام مستحق يقينًا لكل من نطَقَ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما معتقدًا بأصول الإسلام، ولا يجوز الاجتراء على تكفيره إلا بدليل يقيني مكافئ لِمَا ثبَت به إسلامه، لا يختلف عليه أهل العلم والإيمان.

ولفتت الوثيقة الانتباه إلى أنَّ التكفيرَ والتبديعَ والتضليلَ أحكامٌ شرعية لا تُقتحم إلا بالبينات القاطعة، وإلا كانت التبعات والمهالك؛ لذا لا يجوز لعوام المسلمين، أو طلاب العلم، إطلاقُها على مخالفيهم "أفرادًا أو مؤسساتٍ أو مدارسَ أو نحوَها"، ويناط ذلك فقط بالعمل المؤسسي المجمعي المشهودِ له بالرسوخ العلمي والإنصاف والاعتدال، مشفوعًا بأدلته الشرعية التي لا يختلف عليها أهل العلم والإيمان.