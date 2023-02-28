لتعزيز الانضباط المدرسي.. "التعليم" تنظّم ورش عمل لتطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة

تستعد وزارة التعليم، ممثلةً في وكالة التعليم العام، لإقامة عدد من ورش العمل ومجموعات التركيز في المناطق والمحافظات، في إطار مبادرة تطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة وآليات تطبيقها، من أجل تعزيز الانضباط المدرسي، وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين.
وتستهدف الورش، التي تحمل عنوان: "تعزيز الانضباط المدرسي.. التحديات والحلول"، مسؤولي الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي، ومشرفي التوجيه الطلابي، والمعلمين، ومديري مكاتب التعليم، إلى جانب أولياء الأمور.
وستستعرض الورش أهم التحديات التي تواجه متابعة الانضباط المدرسي، وكذلك أفضل الممارسات والحلول والسياسات التثقيفية والمتابعة على مستوى المدرسة والمكتب وإدارة التعليم.
وتعقد وكالة التعليم العام بوزارة التعليم مجموعات التركيز لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ستُقام لكل مرحلة بشكل منفصل، بحضور إدارة المدرسة، والموجه الطلابي، لمناقشة أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة، والآثار المترتبة على ضعف الانضباط المدرسي نظامياً وسلوكياً ودراسياً، وأبرز الحلول المقترحة من الطلبة للرفع من مستوى الانضباط المدرسي.