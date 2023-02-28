لتعزيز الانضباط المدرسي.. "التعليم" تنظّم ورش عمل لتطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة

تستعد وزارة التعليم، ممثلةً في وكالة التعليم العام، لإقامة عدد من ورش العمل ومجموعات التركيز في المناطق والمحافظات، في إطار مبادرة تطوير لائحة قواعد السلوك والمواظبة وآليات تطبيقها، من أجل تعزيز الانضباط المدرسي، وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين.