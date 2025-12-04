22 فرصة عقارية في المنطقة الشرقية عبر مزاد "مَراف" الإلكتروني

تعلن شركة العنوان العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "مَراف" الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 11 ديسمبر من الساعة 3:45 عصرًا وحتى الساعة 9:00 مساءً عبر منصة "مباشر للمزادات"