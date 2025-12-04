22 فرصة عقارية في المنطقة الشرقية عبر مزاد "مَراف" الإلكتروني

تعلن شركة العنوان العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "مَراف" الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 11 ديسمبر من الساعة 3:45 عصرًا وحتى الساعة 9:00 مساءً عبر منصة "مباشر للمزادات"
يطرح المزاد 22 فرصة عقاريةٍ متميِّزةٍ في المنطقة الشرقية، تتنوَّع بين أراضٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ، وفلل، وشقق، تقع في مواقع استراتيجية في أهم المدن والأحياء المميزة في "الظهران والدمام والبيضاء"
وتقع العقارات المطروحة بالقرب من طرقٍ رئيسيةٍ وتحاط بمرافق طبية وتعليمية حيوية؛ ما يُعزِّز قيمتها السوقية ويجعلها مناسبةً للتطوير أو الاستثمار طويل الأجل، بما يواكب توجُّهات التنمية العقارية في المنطقة الشرقية.
ويُعد المزاد فرصة جاذبة للمستثمرين والراغبين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، كما ترحب "العنوان العقارية" بتلقي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872