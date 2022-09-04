طيران ناس يطلق خط طيران مباشر بين جدة وطشقند عاصمة أوزبكستان.. بواقع رحلتين أسبوعياً

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وبعد تحقيق الشركة نسب نمو في كافة عملياتها خلال النصف الأول من 2022.

ونجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.