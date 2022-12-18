أمير تبوك يفتتح فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" في المنطقة.. غداً

يشار إلى أن فعالية مستقبل السلامة المرورية 2022، تأتي بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك ونيوم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وخلق ثقافة مرورية أكثر نضجاً وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى كافة أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية، من خلال المعرض المصاحب الذي يتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة والذي يستمر على مدى 10 أيام.