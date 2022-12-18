أمير تبوك يفتتح فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" في المنطقة.. غداً

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة غداً، فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" وإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة والمعرض المصاحب، وذلك بجامعة تبوك.
كما يدشن أمير تبوك الهوية الخاصة بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ويرعى توقيع مذكرة تفاهم بين نيوم والمركز الوطني للسلامة المرورية.
يشار إلى أن فعالية مستقبل السلامة المرورية 2022، تأتي بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك ونيوم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وخلق ثقافة مرورية أكثر نضجاً وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى كافة أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية، من خلال المعرض المصاحب الذي يتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة والذي يستمر على مدى 10 أيام.